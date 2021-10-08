台積電9月營收拚新高 國慶連假前買盤觀望

台積電（2330）8月營收1,374.27億元，創單月歷史次高，以台積電第3季財測來推估，法人看好9月營收有機會再刷新歷史紀錄；台積電今（8）日早盤開高，但盤中翻黑，法人認為，應是在國慶日連假期前市場觀望有關。

台積電第3季財測預估第3季營收約146～149億美元，以新台幣27.9元兌1美元為計算基礎，第3季營收換算新台幣約4,037.4～4,157.1億元，均標約為4,097.25億元。

法人以台積電財測預估來推算，9月營收約1,417.55～1,537.25億元，若以財測高標來看，9月營收有機會超過6月的歷史新高，再創下新紀錄，第3季營收也可望再創新高。

台積電今日下午將公布9月營收，預計10月14日召開法說會，除了公布第3季財報數字，及第4季的展望，市場也關注美國廠進度、資本支出等議題。

台積電今日以582元開出，上漲2元，一度拉升至583元，但盤中翻黑，一度下滑至573元，盤中跌幅0.68%；證券分析師張陳浩表示，股價翻黑可能是受國慶連假的影響，但預期台積電營收及法說會的訊息都不差，股價若跌破年線，可以買進布局。