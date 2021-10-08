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外資賣不完！日月光盤中股價寫近5個月新低

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
在外資的沉重賣壓下，日月光投控股價盤中寫下近5個月以來新低。 聯合報系資料照
在外資的沉重賣壓下，日月光投控股價盤中寫下近5個月以來新低。 聯合報系資料照

國際股市近期震盪，外資也持續調節台股，其中，台灣封測廠龍頭日月光投控（3711）9月遭外資賣超逾3.1萬張，是今年以來外資對該股單月最大賣超，10月以來外資賣超動仍不斷，在外資的沉重賣壓下，日月光投控股價盤中寫下近5個月以來新低。

外資自9月中旬以來就持續賣超日月光投控，累計整個9月外資賣超該股已逾3.1萬張，是今年以來外資賣超該股單月最大量，而10月以來外資賣超動作仍持續，累計至昨（7）日為止，外資10月也已賣超日月光投控1.39萬張。

在外資法人持續性的賣超壓力下，日月光股價由9月10日的前波高點128元一路下跌，即使近日台股出現反彈，但日月光股價仍未見較明顯的反彈表現，近日股價不僅跌破百元關卡，今日盤中股價也一度下跌逾4%，今日股價盤中低點來到97元，寫下今年6月初以來新低。

此外市場法人表示，近日非基本面因素影響國際股市表現，尤其中國限電更是外界關注重點，但以訂單掌握度來看，封測產業仍相對較佳，其中，日月光接單更已達明年第一季，市場法人認為，該公司單月營收近幾個月以來連續創高，8月合併營收更首度站上500億元以上，若9月合併營收能持續走高，基本面仍維持正向，後市股價修正之後仍值得留意布局。

外資 日月光

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