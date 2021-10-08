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大立光Q3毛利率跌破6成 早盤再面臨2,000元保衛戰

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

大立光（3008）第3季毛利率跌破「6字頭」，下滑至59.33%，執行長林恩平首度鬆口有意實施庫藏股，且不排除再對競爭對手發動專利戰，今（8）日以2,085元開低，下跌45元，股價一度下滑至2,035元，再度面臨2,000元關卡保衛戰，盤中跌幅近4%。

大立光第3季稅後純益52.6億元，創近八年同期低點，季增77%，年減10.3%，每股純益39.22元，單季毛利率59.33%，季減1個百分點，為2015年第3季以來低點。

展望第4季，林恩平表示，目前看來10月、11月需求差不多，部分高階手機鏡頭導入因供應鏈問題，缺少AP（應用處理器）將遞延至明年；至於是否有意實施庫藏股，他則是表示「有在考慮」。

另外，外資最新報告則是調降大立光目標價，由3,860元調降至2,990元，跌破「三字頭」。

大立光今日以2,085元開低，一度略升至2,125元，企圖守5日線，但在賣壓仍重下，股價再向下跌，一度下滑至2,035元，跌幅4.46%，創2016年1月以來低點。

大立光 毛利率

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