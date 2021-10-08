台股開盤上漲28點 台積電漲2元

台股今(8)日開盤上漲28.49點，開盤指數16,742.35點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價582元。

周四(7日)美股四大指數收紅，漲幅介於0.83%~1.10%。指標科技股普遍上揚，台積電ADR上漲1.36%、聯電（2303）ADR上漲4.08%。

群益投顧說，周四台股加權指數收長紅，台股信心指標的晶圓代工、航運股止跌，技術指標 KD、RSI皆低檔翻揚，反彈行情延續的機率很高。大盤指數比較可能走出類似8月中旬走勢，大盤維持緩步上揚的反彈格局，接續將向上挑戰兩根黑K和12日均線反壓。

群益投顧表示，操作宜不積極追價、逢高適時調整部位，各次族群會維持輪動，各次族群內只有少數個股會有明顯漲勢，弱勢股不易有補漲行情，留意近期盤面領漲的個股，例如，領先站穩所有均線或即將再創波段高的股票。