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狠甩疫苗股！眼球股股價掀PK賽 亨泰光、大學光猛攻

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
台股（本報系資料庫）
台股（本報系資料庫）

眼球概念股成生技股貴族俱樂部，近期買盤鎖定亨泰光（6747）、大學光（3218），推升亨泰光股價今（7）日再創歷史新高，來到479.5元，漲幅逾7%，帶動大學光盤中股價來到340元，漲幅近5%，逼近兩個月來高點。加計晶碩（6491）、精華（1565），眼球概念股已囊括生技高價股前四名，狠甩新藥股與疫苗股價表現。

法人表示，受到兩岸近視人口提升，老齡化白內障需求增加，眼球相關商機不再僅侷限於隱形眼鏡產業，市場聚焦在視力矯正的需求正蓬勃發展，成長動能更為顯著，尤其學童近視年齡不斷下探，以及老齡人口不斷上升，不論是連鎖眼科或是專攻近視矯正的角膜塑型片，堪稱是眼球族群的新藍海。

亨泰光在近視防控市場多年，近年並開始跨足大陸市場。亨泰光表示，預估2030年全球近視/高度近視人口將分別增至33.6億及5.16億，而根據世界衛生組織2019年視力報告，近視人口主要集中在亞洲地區。以使用者角度來看，光學鏡片與隱形眼鏡（軟式及硬式）消費族群均互有重疊，硬式配戴人數約占整體隱形眼鏡的10%，但單價高於軟式隱形眼鏡。

大學光為台灣最大連鎖眼科，旗下擁有大學眼科診所、大學眼鏡門市，以一條龍的形式進行整合。大學光三大事業主軸包含屈光手術、視力防控和白內障手術，目標在2025年在兩岸皆分別擁有50家據點，今年在台預計會新增3個聚點，大陸今年可望新增1間自有及1間醫院合作。

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