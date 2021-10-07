中租短線跌幅近2成 美系外資喊加碼目標價調高至262元

中租-KY（5871）股價從9月14日高點下跌以來，截至昨日收盤，短線跌幅達19.39%，美系外資認為，股價回檔反而是買進的機會，最新報告重申加碼評等，目標價由227元調高至262元；中租今（7）日開高走高收復5日線，盤中漲幅逾4%。

美系外資表示，中租-KY具有穩健的執行及風險管理能力，且股東權益(ROE)和每股帳面淨值(BVPS )成長，考量運營效率和更低的信貸成本，調高中租-KY今明年的獲利預估，調幅分別達4%、3%。

美系外資說，造成中租-KY近期股價回檔的原因可能是投資人獲利回吐，加上對中國經濟成長和資產質量前景的疑慮加劇所造成，短線從高點回檔達19%，甚至落後台股表現，但美系外資認為，中租-KY股價回檔反而是好的買入機會。

台股今日開高走高，盤中大漲逾300點，中租-KY早盤以232元開高，一度拉升至238元，盤中漲幅4.63%。