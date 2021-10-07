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貨櫃三雄跌深反彈 法人這麼看

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
散裝股強漲，貨櫃股也出現大漲。（本報系資料庫）
散裝股強漲，貨櫃股也出現大漲。（本報系資料庫）

台股今（7）日開高走高，航運股在BDI（波羅的海運價指數），BCI（海岬型船舶指數）大漲推升下，不僅散裝股強漲，貨櫃股也出現大漲的表現，長榮（2603）重新站上百元，盤中漲幅逾半根停板，陽明（2609）、萬海（2615）也是強漲；貨櫃三雄反彈，宏遠投顧表示，看好未來2年長期趨勢沒變，不過也有法人維持反彈宜減碼的看法。

台股今日以16,465.57點開高，一度拉升至16,731.58點，上漲逾300點，航運股占大盤成交比重一度近3成，貨櫃股、散裝股齊漲，航運股盤中漲幅逾5%。

長榮早盤以101.5元開高，一度拉升至104.5元，盤中漲幅5.31%；陽明以96.1元開高，一度拉升至99.3元，盤中漲幅5.83%；萬海以165元開高，一度拉升至173.5元，盤中漲幅6.19%。

貨櫃三雄股價從7月間高點一路走跌，跌幅逾5成，長榮、陽明甚至失守百元，今日反彈上漲，法人看法則有不同。

宏遠投顧強調，看好未來2年長期趨勢沒變，且在籌碼面上，也出現轉好的現象，在融資降低、借券大增下，未來若是出現大幅反彈，借券回補的壓力很大；另外，投信及自營持股比重創新低，外資則是開始連續幾天回補股票。

宏遠投顧認為，疫情逐漸紓解，全球經濟成長，對商品需求增加，目前庫存仍在30年新低，補庫存至少要1.5～2.5年的時間來建置，由於疫情造成Just in Time庫存管理崩解，未來廠商至少會多備1成庫存，將會拉長未來補庫存時間。

宏遠投顧表示，中美基建才要開始，尤其美國基礎建設破爛不堪，基建需求會增加貨櫃及散裝航運的運輸需求。

證券分析師張陳浩表示，是BDI、BCI大漲，推升今日航運股反彈，對貨櫃股則認為反彈宜減碼，除非是在急跌時股價乖離很大時可以適度搶反彈，但不適宜長期投資。

航運股

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