台股萬六獲支撐、美台財報佳 反彈回升可期

台新投顧副總黃文清表示，台股近期急跌之後，16,000萬初步獲得支撐，而中國大陸的限電危機解除後，台商企業的營收與獲利預期在10月中下旬回復至正常水準。

另外，10月國內上市櫃企業也將陸續結算今年第3季財報，美股企業也進入超級財報季，預期美台財報都有好消息釋出，可以正面利多來解讀，台股後市也可望受到激勵反彈回升。

至於類股表現，投資人可以留意車用電子相關族群，以及半導體設備與耗材，疫情受控後的五倍券相關內需消費族群，還有越南解封後受惠的紡織與製鞋等，都值得留意。