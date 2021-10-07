台股盤中彈逾300點 站上16,700關卡

美期電子盤延續漲勢，亞洲股市走揚，台股今（7）日開高走高，在晶圓雙雄、貨櫃三雄等領漲帶動下，收復5日均線，盤中指數跌深反彈逾300點，多方挑戰站上16,700關卡。

盤面上，運輸類股反彈力道亮眼，盤中類股指數漲逾5%，裕民（2606）、中航（2612）攻上漲停；另外，機電、電機機械、造紙、電子、觀光、百貨、半導體、電腦周邊等類股漲逾2%。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，在降低通膨的預期過程中，股市下跌難以避免，不過近期台股上市融資已有斷頭現象，指數位階對照5月及8月時相仿但融資已低於或接近當時水位，在融資清洗過程盤勢震盪會較為劇烈，但投資價值仍存在許多族群，台灣廠商若具創新能力、技術領先則可望積極搶佔市占率、成

為趨勢上的贏家，因此科技創新趨勢題材仍是電子業成長主軸。

第4季可布局明年看好的產業，像是：晶圓代工、第三代半導體、高速傳輸、伺服器、電動車、封裝測試、半導體設備、電子紙等族群。