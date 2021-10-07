台股漲逾300點 盤中突破16700點關卡
台股今(7)日開高走高，10點17分左右上漲超過300點且攻高到16,710.55點。台積電（2330）攻高到581元，大漲10元也拉抬大盤指數。
昨日弱勢的權值股在今日轉強，除人氣指標的貨櫃三雄漲幅超過5%，聯電（2303）、聯發科（2454）漲幅也超過4%；其餘如漢磊（3707）、世芯-KY（3661）、晶炎、景碩（3189）、智原（3035）、南電（8046）及創意（3443）等股成交金額大且漲幅高。
法人說，台股近日跌深也反彈契機，公股券商的買盤也一直呈現買超，顯示內資有對抗外資賣壓動作，遇到反彈機會就會趁機駔價拉抬指數，以免出現技術面破底的現象，但短線還是要留意國慶假期前的賣壓出籠。
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