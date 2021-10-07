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BCI大漲突破萬點大關 裕民漲停領軍散裝族群上漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為裕民航運旗下散裝船。（本報系資料庫）
圖為裕民航運旗下散裝船。（本報系資料庫）

BDI（波羅的海運價指數）昨日收漲4.4%，BCI（海岬型船舶指數）漲幅達8.36%，收在10,475點，突破萬點大關，旺季加上散裝船市場供需吃緊，法人看好主要受惠業者包括裕民（2606）、新興（2605）、中航（2612）、慧洋-KY（2637）等經營海岬型的散裝船業者，今（7）日股價強漲，裕民率先亮燈漲停，中航也跟進亮燈，帶動散裝股強漲。

BDI、BCI昨日大漲，BDI收在5,647點，BCI直接突破萬點，由於散裝船市場供需吃緊，加上第4季散裝旺季效應，推升BDI、BCI漲勢，尤以海岬型指數本波漲幅最大，法人看好主要受惠業者之外，包括四維航（5608）、台航（2617）、正德（2641）等，在運貨上漲之下，今年獲利也可望受惠。

散裝股今日表現強勢，裕民以69元開高後走高衝上漲停72.1元，中航盤中也亮燈漲停，衝上73.5元，新興盤中漲幅逾9%，慧洋-KY、台航、漲幅都逾8%。

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