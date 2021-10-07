晶圓雙雄、貨櫃三雄回神 台股開盤一度漲逾兩百點

美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台指期今（7）日早盤漲逾200點，台股開盤也上漲72點，開在16,465點，早盤在晶圓雙雄、貨櫃三雄回神，大盤指數漲逾150點，站上5日均線及16,500關卡。

在美股方面，由於債務上限與通膨的擔憂持續，早盤四大指數再度下挫超過1%。所幸，美中高層會談結果偏向正面，且俄羅斯總統與美國白宮不約而同表示，將協助解決能源高漲問題，加上參議院共和黨表示將支持暫時調升債務上限至12月，也使美債違約的急迫性下降，整體市場不安因素緩解，帶動四大指數盤中全數由黑翻紅、尾盤收高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲102.3點，或0.29%，收在34416點；標普500指數上漲17.8點，或0.41%，收在4363.55點；Nasdaq指數上漲68.07點，或0.47%，收在14501.9點；費半指數上漲11.53點，或0.35%，收在3238.79點。

統一投顧認為，考量國際股市震盪加劇，外資賣超不斷，指數尚未止穩，即使短線跌深反彈仍須謹慎保守因應，建議採取低接布局策略，以政策護盤的晶圓代工股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主