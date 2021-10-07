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富邦期貨：年線附近是重要支撐 後續觀察年線是否跌破

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
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通膨隱憂居高不下，加以債務上限問題未解，使得美股早盤走跌，惟隨著美中瑞士會談落幕，及參議院少數黨領袖麥康奈爾對債務上限立場軟化，表示將支持債務上限延至 12 月，以便讓民主黨有更多時間提高上限，美股逆轉下跌頹勢，四大指數集體收紅。

台股周三再度上演開高走低戲碼，短線解套賣壓湧現 ，顯示在當前美國聯準會縮減購債、中國大陸能耗雙控限電、恒大利空未解等利空變數下，上檔壓力仍大，市場信心依舊薄弱。技術面上，年線附近是重要支撐，後續觀察年線是否跌破，一旦發生，將會造成市場信心轉弱，多方須謹慎。

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