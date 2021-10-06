台股解析／短線恐整理 法人看好這四大族群

台股失守萬七後一度逼近萬六關卡、年線支撐，今（6）日開高走低，盤中翻黑，法人認為台股這次下跌要出現V轉的走勢比較困難，預期恐將整理2~3個月，至於會不會再破底？則要觀察中國的限電是否持續，在石油大漲下，短線看好四大族群可以布局。

台股今日以16,488.21點開高，一度拉升至16,568.21點，但盤中翻黑，統計台股從7月15日的18,034.19點下跌以來，不到3個月，指數跌掉1,692點(截至今日盤中低點)，跌幅9.38%，10月以來下跌居多。

證券分析師張陳浩表示，這次的下跌與8月20日時反轉上漲的走勢不太一樣，這次要反彈會很辛苦，預期恐將整理2~3個月，如果大盤指數可以不再破底，且有機會墊高，在年底時回到萬八大關，就是很好的表現了。

他說，今日台股開高後翻黑下跌，代表昨日僅是弱勢反彈，大盤還在整理中，但以目前資金寬鬆的情況來看，有助支撐大盤的表現，至於會不會破底?還是要看中國十一長假後，限電的情況是否解除，如果再持續限電，也不排除再破底的可能。

張陳浩認為，在大盤整理時，選股很重要，在石油大漲、中國限電等情況下，短線布局首選石油、紡織、能源、第三代半導體等四大族群，若是中長線的投資，還可以加進SpaceX、電動車、5G等題材。

張陳浩表示，石油、棉花價格上漲，紡織及塑化股可以留意，逢低可買進加工絲股之外，台塑四寶、華夏（1305）、聯成（1313）、台聚（1304）、亞聚（1308）都具有題材，短線可以進場布局，第三代半導體部分，除可以留意漢磊（3707）、太極（4934）之外、材料廠的閎康（3587）也值得關注。