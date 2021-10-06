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台股持續震盪?法人:新景氣循環即將啟動 長線漲勢可期

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
國內一般股票型基金表現
國內一般股票型基金表現

近期台股受到負面因素影響震盪整理，除了中國恒大債務危機，投資人亦擔憂近期許多利空因素將使景氣上修循環接近尾聲。對此，野村投信表示，新的景氣循環即將啟動，台股在短線震盪後，長線漲勢可期。

國內一般股票型基金績效表現中，野村投信野村優質基金近三個月的績效為2.94%居冠。野村優質基金經理人陳茹婷表示，儘管去年以來的景氣上修循環開始改變，9月出現企業獲利中止上修的訊號，但下半年新景氣復甦循環即將啟動。展望2022年，台股長多趨勢不變，惟須留心第1季成長趨緩，2022年中之前將較為震盪，在反彈時不追高、逢低時分批進場。

陳茹婷說，國際利空消息頻傳，美國國會債務僵局、中國大陸能耗政策、國際油價創新高，以及供應鏈瓶頸影響通膨，但這些不確定因素對市場的影響終將減緩。此外，美國經濟持續成長將支撐消費需求，有利台灣產業獲利表現，投資人不需要過度擔心。

此外，台灣的五倍券將刺激第4季的消費，但一、兩個月的短線反彈無法彌足過去3季的利潤缺口，因此，持續看好具備長線趨勢的族群；另外，也繼續觀察限電受惠股如塑化及造紙等族群的狀況，以評估布局機會。未來持股策略偏好上游產業，並看好伺服器、鋼鐵與水泥。

景氣 台股

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