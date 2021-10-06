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台股由紅翻黑 塑化股逆勢走揚

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

今（6）日台股開高走低，早盤指數一度上漲百點，來到16,568點；不過，盤中多方腳底抹油，指數由紅翻黑，下跌百點，跌破16,400關卡，盤面上，電子族群的調節壓力持續沉重，塑化族群則逆勢走揚。

國際原油價格周二從七年高峰繼續上漲1.7%，逼近每桶80美元的關鍵心理關口，由於產油國聯盟（OPEC+）周一決定維持其供應協議，低於市場預期，激勵油價走強；西德州中級原油（WTI）期貨上漲1.31美元，收於每桶78.93美元；布蘭特原油期貨上漲1.30美元，結算價報每桶82.56美元。

受到國際油價上漲，塑化類股延續漲勢，由台塑（1301）領漲，盤中漲逾2%，股價一度來到119元，再刷新波段新高，台塑化（6505）、國喬（1312）、台化（1326）等漲逾1%，另外，南亞（1303）、亞聚（1308）、台達化（1309）等也呈現紅盤。

原油價格 台塑化 期貨

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