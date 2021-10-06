貨櫃股3個月跌幅逾5成該不該賣?法人這麼看

台股今（6）日開高走低，貨櫃三雄也是開高後翻黑，長榮（2603）盤中再度失守百元價位，統計3家貨櫃股從7月間的高點下滑以來，股價都已腰斬，股價跌深下，可不可以進場搶反彈？多位法人看法偏向反彈宜減碼，除非是急跌時股價乖離很大時可以適度搶反彈，但不適宜長期投資。

台股今日開高後翻黑，貨櫃股昨日出現反彈，今日早盤開高後翻黑，若以7月初的高點來看，長榮從233元下滑至今日盤中97.5元低點，下跌135.5元，跌幅58.15%；陽明（2609）從234.5元下跌至今日盤中低點93.1元，下跌141.4元，跌幅60.29%；萬海（2615）從353元跌至今日盤中161.5元，下跌191.5元，跌幅54.24%。

貨櫃三雄股價從高點走跌，股價已腰斬，在跌深之下，可不可以進場搶反彈？或是仍有破底的可能？多位法人看法一致，認為手中有持股者反彈時應減碼因應，空手者也不建議搶反彈。

證券分析師張陳浩坦言，股價是走在報價之前，當運價不再上漲時，就是最大的利空，他認為，昨日推升貨櫃股反彈的主要力道是來自隔日沖的買盤，當行情不好時應適時停損，建議手中持股者逢反彈宜減碼。

張陳浩表示，空手者也不要進場搶反彈，可以搶反彈的時點在於當股價急跌，例如3天急跌近3成時，乖離很大時才可以適度搶反彈，但不適宜長期投資。