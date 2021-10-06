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9月營收未受電力影響 電池廠AES-KY、加百裕奔漲停

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

電池模組股王AES-KY（6781）在九月營收來到歷史新高的激勵下，今（6）日股價一度亮燈漲停，族群中加百裕（3323）寫下單月歷史次高紀錄下，今日股價也亮燈漲停鎖死。

AES-KY今年9月營收10.51億元，月增11%、年增6.3%，單月營收首度站上10億元大關，創單月歷史新高紀錄；今年第3季營收29.18億元，季增6.4%；AES-KY累計今年前三季營收83.49億元，年增111.6%。

AES-KY早盤股價一度來到910元漲停價位，日K線重回波段新高，今日收盤需觀察是否能突破W底的頸線之上。

加百裕股價終止連日跌勢，今日成交量大增、漲停來到每股38.85元，上漲3.50元。

加百裕9月營收掀起大反攻、衝上15億元，月增109.5%、年增32.5%，不僅為歷年同期新高，且寫下單月歷史次高紀錄。加百裕第3季業績表現不佳，單季營收30.6億元，季減19.2%、年減12.8%；累計今年前三季營收102.87億元，年增19.4%，為歷史同期新高。

營收 日股

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