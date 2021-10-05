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台股黑翻紅！逢低買盤強拉298點 漲52點收16,460點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股今（5）日開低走高，早盤受到融資賣壓宣洩影響，指數一度跌破前低（8月20日）16,248點、16,200關卡，指數最低殺至16,162點，逢低買盤拉抬跌深族群、中小股，加上尾盤大單敲進，一共拉抬298點，指數由黑翻紅，終場上漲52點，收在16,460點，成交量達3,281億元。

國際股市方面，台股今日在亞洲股市中表現最為亮眼，日股、韓股雙雙走跌、尤以日股賣壓最為沉重，盤中下挫近700點，美期電子盤及港股則呈現小幅上漲。

權王台積電（2330）早盤一度跌破年線支撐，盤中逢低買盤進場，終場以平盤作收，而聯電（2303）、貨櫃三雄由黑翻紅。而買盤還搶進跌深的面板、IC設計、蘋概等族群，此外，中小型也同步反彈，櫃買指數上漲1.1%作收。另外，塑化類股表現撐盤，受惠於國際油價走高，台塑（1301）集團領漲，二線塑化股也紛紛走揚。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，早盤在殺融資，融資大軍血流成河，指數跌破前低，隨後逢低買盤進場，指數回到平盤附近並且收漲，預期今日融資餘額將持續下降。

展望後市，由於盤中大盤跌破前低後，市場擔憂指數是否會回測年線?李秀利認為，今晚美股動向至關重要，尤其那斯達克以及費城半導體指數若可以收漲，有利於台股明日表現，帶動買盤延續，加上上市櫃9月營收、美股財報、台積電法說會將陸續登場，也將牽動外、內資操作動向。

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