台股能否到2萬點？張錫：不改初衷 今、明年有機會看到

台股狂跌，不少投資人擔心賠錢，但也有投資人摩拳拳霍霍。投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫認為，現在很多股票如台積電（2330）、航運、鋼鐵等都已超跌。而現在買台積電的策略是「逢低，慢慢買。」因明年AR、VR、5G、自駕車等產業趨勢發展，均支撐其基本面持續向上。

至於整體挑選台股的策略，他表示，現階段買股票的兩大撇步，一是找趨勢，二是找ESG概念股；趨勢股如是5G、自駕車等，都是未來五年至十年長線發展的產業趨勢，也是台灣產業強項。

台股最近從9月初高點17,516點一瀉千里，短短20個交易日，不僅摜破前波低點，今天早盤一度測試「萬六」關卡支撐，隨後反彈至平盤，宛如雲霄飛車的走勢，讓投資人直呼「心臟快要受不了！」張錫對台股信心不變。

張錫分析台股近期多空因素，一是中國恒大事件對台灣影響不大，二是中國限電對台灣企業影響不大，因其是為了調整耗能產業，而台灣企業多為低耗能產業，以此政策來說，反而有利；三是新冠疫情即將流感化，重症者有藥可治療，預計明年整體運作將趨於正常；第四，相對美國第4季經濟下修，台灣是少數第4季經濟成長率上修的地區，可見企業獲利佳。

對於台灣「萬六」是否有所支撐，張錫認為，即便萬六跌破也無所謂。他認為台股這波下跌是因為籌碼面、心理面因素影響，從昨天投信繼續買、散戶繼續賣，可以看出底部已近。

他評論航運股，因美國等地的需求並未下降，而是因為塞港而買不到，預計明年還是會很好；至於鋼鐵股，因美國推動基礎建設，明年需求也將持續暢旺。

至於台股能否見到2萬點，他還是不改初衷，認為今、明年有機會看到。

對於最近台股等全球主要股市跌跌不休，有民眾問到是否在做退休理財的人應該先停利降低風險？中華民國退休基金協會理事長王儷玲表示，如果從長期投資來看，現在市場波動是個買點，但關鍵在看對象是距離退休年齡多久的人，

如果距離十年以上，現在是買點，因準備退休金如為早期投資可配置較高比率在股票，隨著年齡慢慢往債券調整。她強調，並不是不是鼓勵大家去追反彈，而應是透過定期定額、不停扣、低點加碼投資去做長期投資。