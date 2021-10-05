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台股有四大因素支撐 張錫：底部近了要回升了啦！

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導
右二為投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫。記者蔡靜紋／攝影
右二為投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫。記者蔡靜紋／攝影

台股金(5)日早盤下探萬六支撐，最低達16162點，投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫認為，「底部了啦！回升了啦！」他認為台股即將反彈有國內外四大因素支撐。

張錫今天早上出席世界投資者週聯合論壇，因過去幾波台灣由底部反彈都由他精準預測，因此他對台股看法受到高度關注。他在記者會前接受採訪時分析台股最新多空因素，一是中國恒大事件對台灣影響不大，二是中國限電對台灣企業影響不大，因其是為了調整耗能產業，而台灣企業多為低耗能產業，以此政策來說，反而有利；三是新冠疫情即將流感化，重症者有藥可治療，預計明年整體運作將趨於正常；第四是台灣是少數第4季經濟成長率上修的地方。

對於台灣「萬六」是否有所支撐，張錫認為，即便萬六跌破也無所謂。他認為台股這波下跌是因為籌碼面、心理面因素影響，從昨天投信繼續買、散戶繼續賣，可以看出底部已近。

張錫表示，台灣還有很多資金可以做很多事，投資就是要看趨勢，要注意兩件事，5Ｇ帶動的AIoT、低軌衛星等產業發展，第二個是EDG，把錢放這邊應該可以產生更好的報酬。

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