台股破底台積電跌破年線 封測股齊寫波段新低

台股指數近日連續重挫並在今（5）日破底，而盤面主流電子股表現仍弱勢，其中，半導體產業龍頭台積電（2330）今日股價續寫波段新低、股價並跌破年線支撐，牽動半導體封測股也同步走弱，今日包括日月光投控（3711）、力成（6239）、超豐（2441）、京元電（2449）及南茂（8150）等封測股同步創股價波段新低。

雖然已進入傳統電子產業旺季，不過，近二個月以來，全球半導體產業卻是持續傳出雜音，再加上近期美股的二大科技股指數，那斯達克指數及費城半導體指數卻是雙雙相對弱勢，也使得近一個月以來台股半導體龍頭台積電股價走勢也是一路下滑，今日台積電股價更是以560元寫下波段新低，並跌破長期均線指標年線支撐。

在台積電領先走弱下，台股半導體股幾乎難以維持強勢，其中，今年以來業績及接單表現相對亮眼的封測股，在產業龍頭台積電走弱下，股價近一個月以來也紛紛由多轉空，股價也都在今日同步破底、寫下近幾個月以來的股價新低，其中，包括封測產業龍頭日月光投控、力成、超豐、南茂、京元電、頎邦（6147）、欣銓（3264）及矽格（6257）等股，部分個股不僅已寫下近三至四個月以來的波段新低，技術面上更是早已跌破年線支撐。

市場分析師表示，近日台股將陸續公布九月合併營收，而至上月為止，包括日月光、力成及超豐等封測廠單月營收仍有不錯的成長表現，因此，分析師預期，後市九月營收仍開出不錯的營收表現，有機會讓股價出現止跌訊號。