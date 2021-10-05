又一位跌破百元！貨櫃三雄續探底 長榮跌破百元關卡
台股今（5）日開低走低，早盤大跌逾200點，貨櫃三雄仍持續探底，長榮失守百元，以97.1元開出，下跌5.4元，早盤一度下滑至95.8元，跌幅縮小；貨櫃三雄同步開低，股價探低後也有買盤進場，縮減跌幅。
長榮開低，陽明也是開低，以91.3元開出，下跌5.9元，一度下滑至90.7元，股價跌勢同樣出現縮減；萬海早盤以158元開出，下跌7.5元，一度下滑至155元，早盤在跌深下，股價跌幅也同步縮減。
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