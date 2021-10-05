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台股早盤跌逾200點 測試16,200關卡支撐

台股早盤跌逾200點 測試16,200關卡支撐

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股。記者林澔一／攝影
台股。記者林澔一／攝影

美股表現疲弱，四大指數收盤全數下跌，使台股今（5）日開盤下跌46點，開在16,362點，早盤在晶圓雙雄、貨櫃三雄領跌下，大盤指數跌逾200點，指數跌破前低（16,248）點，回測16,200關卡支撐。

在美股方面，受到中國房地產狀況不明影響，市場不安情緒由亞洲蔓延至歐美股市，加上OPEC決議維持小幅增產，推升原油價格至近7年新高，更加深投資人對通膨失控的擔憂，而且國會兩黨對債務上限問題裹足不前，在多項負面因素匯集的狀況下，四大指數全面大跌，科技股成為重災區。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌323點，或0.94%，收在34002點；標普500指數下跌56.5點，或1.29%，收在4300.46點；Nasdaq指數下跌311.2點，或2.13%，收在14255.4點；費半指數下跌81.1點，或2.48%，收在3180.05點。

統一投顧認為，美國債務上限僵局未解，通膨疑慮升溫，加上中國恒大問題仍在，且中國限電政策影響重大，將衝擊台廠9月、10月的營收表現，並影響全球供應鏈的正常運作。考量國際股市震盪加劇，外資賣超不斷，指數尚未落底，且目前短中期均線已呈空頭排列，即使短線跌深反彈仍須謹慎保守因應，建議採取低接布局策略，以政策護盤的晶圓代工股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

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