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台股持續探低 九家庫藏股「55億銀彈上膛」進場護盤

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導
台股近期利空壟罩，走勢震盪加劇。記者林伯東／攝影
台股近期利空壟罩，走勢震盪加劇。記者林伯東／攝影

台股近期利空壟罩，走勢震盪加劇，除國家隊、投信等內資同步進場「維穩」，可成等九家上市櫃公司，亦於9月起陸續宣布備妥55.1億元銀彈買回5.4萬張庫藏股，以穩定多頭信心。

美聯準會（Fed）縮減購債倒數計時，以及電子業雜音頻傳，台股9月反彈至17,633點高點後，偏向區間整理，但近日中國大陸恒大風暴與「能耗雙控」政策，以及美債殖利率攀升等利空接踵而來，指數恐向下回測8月20日16,248點前波低點。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，台股近期大多數個股跟隨大盤轉趨弱勢，只有部分基期偏低、籌碼經過一段時間整理，且剛好有利多題材發酵，才有機會逆勢抗震，至於祭出庫藏股提振股價的個股，亦可觀察公司派的企圖心。

統計自9月以來，董事會通過買回庫藏股，並在實施期限內的上市櫃公司，計有材料-KY、廣積、科懋、可成、鈦昇、聲寶、明安、菱光、岱宇等九家，預計買回張數在600張至25,000張不等，以4日收盤價計算，總計備妥約55.1億元銀彈進場護盤。

臺灣證券交易所統計，自2020年10月1日起至20021年9月30日止，上市公司執行買回庫藏股計有53件、44家公司，已期限屆滿或執行完畢或終止執行件數計有46件。

其中，執行期間買回庫藏股執行率達100%計有21件；買回庫藏股執行率低於50%者計有五件。證交所表示，上市公司考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。

庫藏股 台股

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