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台股下挫逾百點 法人建議投資人「超前部署」

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

受到恒大無預警停牌影響，台股今天短暫反應上周美股大漲利多，指數開高後即由紅翻黑，終場下挫162點，收在1萬6408點，成交量3001.7億元。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期台股面對諸多外部不確定因素干擾，包括美國債務與通膨問題，且10月美股財報將陸續公布，中國則有雙限政策、恒大事件干擾，都將牽動市場投資情緒與相關供應鏈。

葉獻文說，目前指數尚未跌破8月低點，但今天仍未能反映美股彈升，大盤持續下挫逾百點，建議投資人逢低布局明年仍具成長性的個股與產業，例如能參與明年新平台及電子產品規格升級的相關產業，以及美歐市場陸續擺脫疫情影響，消費動能陸續增溫，傳產的紡織、製鞋、運動休閒等供應鏈有望持續受惠。

保德信投信表示，上周受到美國與中國的外部影響，全球市場出現明顯震盪，導致外資從亞股暫時撤出，除了泰國之外，其他亞洲股市全軍覆沒，賣壓最沉重的集中在東北亞市場，進而影響股市表現。根據統計，上周台股為亞股的苦主，大舉遭外資提款超過34億美元，南韓股市也失血6.82億美元，印尼股市則是東協國家表現失利的股市，遭外資賣超8.09億美元，今年來最受外資寵愛的印度股市則失血近4億美元。

雖然9月下旬市場不平靜，不過，保德信投信指出，由於亞股與全球景氣高度連動，在美歐市場領頭復甦之下，年迄今包括越南、印度股市漲幅雙雙超過兩成，分別達20.93%、23.07%，台股、泰股也上漲逾一成，分別為12.48%、10.75%，表現相對出色。

亞股上周表現。圖／保德信投信提供
亞股上周表現。圖／保德信投信提供

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