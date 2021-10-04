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台股下跌162點收在16,408點 貨櫃三雄跌停潰散多頭信心

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

台股今(4)日下挫162.54點，收盤指數16,408.35點，成交量2,995.4億元。今日各類股表現普遍不佳，其中又以貨櫃三雄股價跌停最受關注。

台股今日開高不久即一路下挫，盤中高點16,680.29點與盤中低點16,380.06點，高低差距達300點。今日盤面上，電子股成交占大盤比重約四成，航運股成交占比約三成；航運股指數跌幅逾7%最重，其次為造紙類股指數約3%。

今日成交金額較大且股價走揚者包括：華航（2610）、長榮航（2618）、裕民（2606）、鴻準（2354）、智原（3035）、世紀鋼（9958）及台肥（1722）；今日量大且價跌的個股有：南紡（1440）、集盛（1455）、中鋼（2002）、燁輝（2023）、聯電（2303）、華邦電（2344）、一詮（2486）、欣興（3037）及國喬（1312）等股。

第一金投顧表示，台股目前在國際利空因素籠罩下，利多題材不易發揮且無延續性，即便國際指數上周五有較好的反彈表現，但仍未能突破均線下降壓力。台股短線宜減碼先觀望盤勢，待大盤站上五日線止跌。

台股 航運股

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