快訊

直播／防疫放寬新制今公布 指揮中心下午2時說明

見光死的《潘朵拉文件》？普亭情婦＆梁振英的海外密帳

泰國連六周吸金 台股遭提款

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額
外資對亞洲股市買賣超金額

新興亞股近期受中國大陸能耗雙控、美國債務危機及貨幣寬鬆政策調整成定局影響，上周除印尼周線仍逆勢上漲1.4%，多數新興亞股皆回檔修正。修正幅度最大的前三市場分別為台股、南韓、印度，跌幅為4%、3.4%、2.1%。

資金流向上，上周除泰國小幅淨流入0.6億美元，多數市場皆遭贖回，值得注意的是，泰國已連續六周吸引資金淨流入。外資提款最高的前三市場為台股、印尼、南韓，金額分別為34.2億、8.1億、6.8億；台股上週淨流出額為近20周最高，也是新興亞股中9月資金淨流出最高的國家。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，過去一周由於美股表現不佳、大陸限電影響持續發酵，導致台股周線回檔約4%，除餐飲類股因5倍券利多逆勢上漲，及能源類股微幅上漲外，台股幾乎全面回檔修正，航運股上周修正幅度更高達雙位數。基於國際利空頻傳，多方持股信心受挫，加上法人籌碼面鬆動，短期台股盤勢料將維持高檔震盪；展望第4季，由於部分產業雜訊轉多，過去產業齊漲現象短期難再現，未來操作宜慎選長期展望佳、訂單能見度高產業。

張士琳表示，大陸能耗雙控政策，或有機會讓綠電建設重回盤面焦點，有利台灣風電概念股表現。風電於美歐發展進入成熟期，未來亞洲將成為風電裝機量最積極的市場。近幾年台灣風電製造業產值高速成長，2019年、2020年產業年成長率分別高達38%、98%，主要原因除國際市場需求增長，台灣離岸風電建置更成為帶動產業成長的主力。今年上半年中國風電裝機量未達政策目標，考量大陸力達碳中和目標，預料下半年大陸建置量將明顯提升，有利產業相關類股表現，投資人可以ETF把握第4季風電商機。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，台股上周重挫689點，為5月以來首見，今日台股又再度下探逾百點，且成交量能偏低，宜慎選長線展望較佳的產業，例如，第三代半導體概念股由於具題材性及想像空間，且部分個股已布局多年，近期有望進入回收期，未來業績成長可期，不妨多加留意回檔買點，以ETF完整掌握產業成長爆發契機。

台股 離岸風電

延伸閱讀

外資上周賣超台股逾800億 證交所：外資持股市值遽減1兆

風電船馬籍船員身體不適 黑鷹直升機吊掛救援

富邦期貨：台股技術面月、季線反壓仍重

歷史經驗 10月七成會漲

相關新聞

四投顧：台股醞釀跌深反彈

台股短線在中國大陸能耗雙控、及全球通膨議題等利空衝擊中，上周指數急挫近700點。雖然短線行情承壓，不過市場專家看好，在上...

外資上周賣超台股逾800億 證交所：外資持股市值遽減1兆

台灣證交所統計，上周外資在集中市場賣超862.2億元，賣超聯電10.71萬張最多，另買超長榮航4.79萬張最多。今年以來...

符合5條件 易在股市下跌時恐慌拋售 還恐因「這件事」錯過獲利機會

「美股重挫！」、「台股大跌！」每當股市震盪，恐慌情緒蔓延時，你就會選擇賣出手中持股？據研究，除了市場趨勢、法人動向影響外，符合某些條件或人格特質的投資人，也比較容易在股市下跌時，出現恐慌性拋售行為。

中國恒大停牌 中經院院長：預期將對台灣股市產生影響

香港股市4日開市，其中近日身陷債務危機的中國恒大集團，旗下港股上市股票中國恒大、恒大物業無預警停牌。對此，中經院院長張傳...

新冠口服新藥將問世 高端一度跌停疫苗股走弱

美國藥廠默沙東（Merck & Co）宣布COVID-19口服藥臨床試驗結果，稱可讓住院或死亡風險減半，激勵默沙東股價勁...

恆大停牌衝擊 台股跌逾百點多空交戰16500關卡

台股今天上下震盪超過270點，盤中受恆大集團在港股無預警停牌衝擊，一度下跌163點，之後台積電跌幅收斂、鴻海翻紅，大盤反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。