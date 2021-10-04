泰國連六周吸金 台股遭提款

新興亞股近期受中國大陸能耗雙控、美國債務危機及貨幣寬鬆政策調整成定局影響，上周除印尼周線仍逆勢上漲1.4%，多數新興亞股皆回檔修正。修正幅度最大的前三市場分別為台股、南韓、印度，跌幅為4%、3.4%、2.1%。

資金流向上，上周除泰國小幅淨流入0.6億美元，多數市場皆遭贖回，值得注意的是，泰國已連續六周吸引資金淨流入。外資提款最高的前三市場為台股、印尼、南韓，金額分別為34.2億、8.1億、6.8億；台股上週淨流出額為近20周最高，也是新興亞股中9月資金淨流出最高的國家。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，過去一周由於美股表現不佳、大陸限電影響持續發酵，導致台股周線回檔約4%，除餐飲類股因5倍券利多逆勢上漲，及能源類股微幅上漲外，台股幾乎全面回檔修正，航運股上周修正幅度更高達雙位數。基於國際利空頻傳，多方持股信心受挫，加上法人籌碼面鬆動，短期台股盤勢料將維持高檔震盪；展望第4季，由於部分產業雜訊轉多，過去產業齊漲現象短期難再現，未來操作宜慎選長期展望佳、訂單能見度高產業。

張士琳表示，大陸能耗雙控政策，或有機會讓綠電建設重回盤面焦點，有利台灣風電概念股表現。風電於美歐發展進入成熟期，未來亞洲將成為風電裝機量最積極的市場。近幾年台灣風電製造業產值高速成長，2019年、2020年產業年成長率分別高達38%、98%，主要原因除國際市場需求增長，台灣離岸風電建置更成為帶動產業成長的主力。今年上半年中國風電裝機量未達政策目標，考量大陸力達碳中和目標，預料下半年大陸建置量將明顯提升，有利產業相關類股表現，投資人可以ETF把握第4季風電商機。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，台股上周重挫689點，為5月以來首見，今日台股又再度下探逾百點，且成交量能偏低，宜慎選長線展望較佳的產業，例如，第三代半導體概念股由於具題材性及想像空間，且部分個股已布局多年，近期有望進入回收期，未來業績成長可期，不妨多加留意回檔買點，以ETF完整掌握產業成長爆發契機。