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外資上周賣超台股逾800億 證交所：外資持股市值遽減1兆

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
證交所統計，上周外資賣超台股862億元，賣超最多的前三名為聯電、長榮、友達。本報資料照片
證交所統計，上周外資賣超台股862億元，賣超最多的前三名為聯電、長榮、友達。本報資料照片

台灣證交所統計，上周外資在集中市場賣超862.2億元，賣超聯電10.71萬張最多，另買超長榮航4.79萬張最多。今年以來外資累計賣超台股5448億元，總持股市值驟減1兆、縮水至22兆餘元。

證交所指出，上周外資在集中市場總買進金額為3962.35億元，總賣出金額4824.55億元，賣超862.2億元；今年初到10月1日止，外資總買進金額為17兆2366.86億元，總賣出金額為17兆7815.61億元，累計賣超5448.75億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆909.55億元，占全體上市股票市值的43.67%，較9月24日的23兆1714.26億元減少1兆804.71億元。

個股比較部分，證交所表示，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為長榮航、群創、華夏；賣超最多的前三名為聯電、長榮、友達。

外資 長榮航

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