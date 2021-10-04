快訊

直播／防疫放寬新制今公布 指揮中心下午2時說明

見光死的《潘朵拉文件》？普亭情婦＆梁振英的海外密帳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國恒大停牌 中經院院長：預期將對台灣股市產生影響

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
中國大陸恒大集團。（路透）
中國大陸恒大集團。（路透）

香港股市4日開市，其中近日身陷債務危機的中國恒大集團，旗下港股上市股票中國恒大、恒大物業無預警停牌。對此，中經院院長張傳章今（4）日表示，該事件預期將對台灣股市產生影響，畢竟台股與大陸股市有某種程度的連動，投資人也會把它看成要不要進場的指標。

中國恆大集團債務危機越演越烈，張傳章表示，該事件對市場心理一定會造成衝擊，但若從金融學的角度來看，如果只是單一事件，沒有所謂的違約傳染，其他地產公司沒有受到連鎖效應影響，只是短暫現象的話，大陸政府應該是有能力處理單一金融事件，但若是牽連到其他地產開發公司的話，就要非常小心注意觀察。

此外，張傳章也認為，雖然目前看起來中國恒大集團的債務危機事件對金融業的影響應該是相當微小，但對資本市場，特別是股市，還有投資人投資心理的影響是有的，投資人會有疑慮此時是否該進入股市。

債務

延伸閱讀

涼了！中國恒大、恒大物業港股無預警停牌

一周盤前解析／塑化、金控可留意

恒大汽車半停擺 員工半薪休假到月底

中國恒大風暴只是序曲？股市該抄底還是逃命 2大關鍵看懂

相關新聞

四投顧：台股醞釀跌深反彈

台股短線在中國大陸能耗雙控、及全球通膨議題等利空衝擊中，上周指數急挫近700點。雖然短線行情承壓，不過市場專家看好，在上...

外資上周賣超台股逾800億 證交所：外資持股市值遽減1兆

台灣證交所統計，上周外資在集中市場賣超862.2億元，賣超聯電10.71萬張最多，另買超長榮航4.79萬張最多。今年以來...

符合5條件 易在股市下跌時恐慌拋售 還恐因「這件事」錯過獲利機會

「美股重挫！」、「台股大跌！」每當股市震盪，恐慌情緒蔓延時，你就會選擇賣出手中持股？據研究，除了市場趨勢、法人動向影響外，符合某些條件或人格特質的投資人，也比較容易在股市下跌時，出現恐慌性拋售行為。

中國恒大停牌 中經院院長：預期將對台灣股市產生影響

香港股市4日開市，其中近日身陷債務危機的中國恒大集團，旗下港股上市股票中國恒大、恒大物業無預警停牌。對此，中經院院長張傳...

新冠口服新藥將問世 高端一度跌停疫苗股走弱

美國藥廠默沙東（Merck & Co）宣布COVID-19口服藥臨床試驗結果，稱可讓住院或死亡風險減半，激勵默沙東股價勁...

恆大停牌衝擊 台股跌逾百點多空交戰16500關卡

台股今天上下震盪超過270點，盤中受恆大集團在港股無預警停牌衝擊，一度下跌163點，之後台積電跌幅收斂、鴻海翻紅，大盤反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。