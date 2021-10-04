中國恒大停牌 中經院院長：預期將對台灣股市產生影響

香港股市4日開市，其中近日身陷債務危機的中國恒大集團，旗下港股上市股票中國恒大、恒大物業無預警停牌。對此，中經院院長張傳章今（4）日表示，該事件預期將對台灣股市產生影響，畢竟台股與大陸股市有某種程度的連動，投資人也會把它看成要不要進場的指標。

中國恆大集團債務危機越演越烈，張傳章表示，該事件對市場心理一定會造成衝擊，但若從金融學的角度來看，如果只是單一事件，沒有所謂的違約傳染，其他地產公司沒有受到連鎖效應影響，只是短暫現象的話，大陸政府應該是有能力處理單一金融事件，但若是牽連到其他地產開發公司的話，就要非常小心注意觀察。

此外，張傳章也認為，雖然目前看起來中國恒大集團的債務危機事件對金融業的影響應該是相當微小，但對資本市場，特別是股市，還有投資人投資心理的影響是有的，投資人會有疑慮此時是否該進入股市。