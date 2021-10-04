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永豐金證：台美雙市場基本面仍佳 指數拉回找標的布局

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

永豐金證券召開「2021年第3季產業投資論壇」，此次含蓋台美市場，共舉辦18場專題演講、12場海內外公司座談，吸引超過2,500位機構投資人上線參與。

永豐金證券表示，台股短期雖受到疫情、運輸、長短料及大陸停限電等外部因素干擾使得市場出現修正，但檢視庫存與終端需求仍相對健康，以上市櫃公司獲利結構的穩定性與產業競爭力，建議均可趁拉回時擇機佈局優質標的。

永豐金證券第三季線上投資論壇舉行多場當前熱議的專題演講，議題包括ESG投資趨勢、新世代車用電子材料、自動駕駛智慧控制、高頻構裝材料產業、太空產業與低軌道衛星發展、下世代雲端運算架構、GaN在功率元件與射頻元件之應用與發展趨勢等議題，並邀請永豐投顧副總林秀貞針對「QE減碼倒數計時、市場未來走向與投資策略」分享美國QE退場後對於總體經濟及資本市場影響的分析。

林秀貞表示，雖Delta疫情升溫，但可望逐漸受控，而供應鏈瓶頸有一大部分是受東南亞疫情升溫所影響，在各國逐漸解封下，供應鏈瓶頸終將緩解，對於聯準會將縮減購債規模，市場也有充分準備；美國經濟成長雖於第3季趨緩至4%，然在疫情受控下，第4季將回揚至5.7%，成長動能升，足以支撐目前股價；因此對美股長線依舊看好，建議拉回即可布局，看好高獲利、高成長板塊，如半導體、軟體服務、科技應用、媒體娛樂、非核心消費等族群。

永豐金證表示，短期產業雖因疫情、運輸、長短料及大陸停限電等各類消息出現雜音，但不論從總體經濟分析，或是檢視上下游供應鏈與終端需求，整體產業環境仍相對健康，近期指數拉回可視為健康的回檔整理，以台股獲利結構的穩定性與產業競爭力，建議均可趁此波拉回，擇機佈局優質標的，看好產業仍以晶圓代工、高速傳輸、伺服器、運動休閒與成衣、塑化產業、車用相關等供應鏈為首選。

疫情 永豐金

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