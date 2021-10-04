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Fed暗示將縮減購債 法人：台股基金定期定額進場好時機

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。 路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。 路透

美國聯準會結束為期兩天的FOMC會議，聯準會主席鮑爾在會後記者會上透露，如果經濟進展如預期，可能適合在下一次會議(11月2日至3日)宣布縮減購債，並於 2022 年中結束資產購買計劃，這也意謂聯準會最快可能在2022年就會啟動升息。

元大投信台股研究團隊表示，依據上一次聯準會QE3退場的歷史經驗，在市場流動性不再過度寬鬆的環境下，可能一時引發市場疑慮，導致台股調整修正，但拉長時間來看，還是呈現明顯的多頭格局，台股加權指數就從2013年中的8,000點，漲至2015年的逼近萬點大關，紮紮實實反應景氣復甦行情。因此，聯準會若是有意縮減購債，甚至進入升息循環，也代表景氣步入成長期，台股有機會維持長多格局。

在操作策略方面，面對美國聯準會是否開始縮減購債，進而展開升息的攤牌時刻，市場不免波動加劇，對於在意短期股市波動的投資人，透過分批布局或定期定額參與市場，是值得參考的投資方式，不僅可以分散進場風險，投資人也不用時刻關注市場變化，省時又省力。

元大投信台股研究團隊進一步分析，由資金行情過渡到景氣行情的階段，類股輪動的狀況勢必更加快速，如果能夠更好地掌握股票的漲跌節奏，有機會擴大投資收益，投資人不妨藉由有傑出操作成績的台股主動型基金參與台股行情，由專業團隊為你抓準投資趨勢，降低自己看錯產業趨勢或選錯個股標的的投資風險。

為協助投資人能夠分享台灣企業屢屢締造稅後盈餘新高的成功果實，或者進行退休理財規劃，同時因應投資人多樣化的需求，元大投信推出由五檔主動式基金搭配成的「元大五小福」台股系列基金組合，投資人可依據自身的投資偏好做選擇，在台股市場也能做好多元分散配置。

「元大五小福」台股系列基金組合包含元大卓越、多福、2001、高科技和經貿基金。該五檔都是成立超過20年的長青台股基金，歷時悠久，基金經理人在歷經台股多次景氣循環下，有機會更熟悉整體股市脈動，透過主動選股操作，來為投資人爭取超額報酬。元大投信說，此時股市若是出現震盪，反而是逢低布局的絕佳時刻，投資人不妨從「元大五小福」台股系列基金裡，從中選擇2~3檔基金，透過不同基金的操作主軸，適當分散配置，且利用分批加碼或是定期定額的方式，做中長期的台股基金投資規劃。

台股 元大投信

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