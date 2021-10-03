台股本周該如何操作？ 法人點牽動「兩關鍵」 建議這麼做

台股上周大跌近700點，法人表示，美國的債務與中國大陸限電限排等問題仍將持續牽動本周台股走勢，建議投資人先等待，持股不殺低、也暫不出手；本周指數區間預測介於1萬6600至1萬6900點。

受到美債殖利率快速彈升、美國債務協商問題，以及中國雙限政策等衝擊，台股上周收在1萬6570點，再度跌破除年線外的所有均線，周K線拉出一根長黑K棒，全周週重挫3.99%、大跌689點，平均日成交金額3022億元。

針對本周台股走勢，保德信高成長基金經理人葉獻文指出，中國股市開始十一長假，10月8日才恢復交易，中國的雙限利空上周多已反映在股價上，美國參議院也在9月最後一天通過臨時預算案，避免聯邦政府關門，本周先看指數是否守穩8月下旬前波低點之尚，並留意國際資金對台股的態度；惟美國科技股近期較為弱勢，且美國參議院尚未通過增加或凍結舉債上限法案，目前舉債上限為28.4兆美元，即將於10月18日觸頂，屆時可能成為全球市場變數。

葉獻文說，今年企業獲利已陸續反映在相關個股股價，第四季台股投資必須將眼光放在明年能維持企業獲利成長，或是受惠於規格升級的產業，以電子股來說，2022年硬體傳輸規格將大幅進化的相關供應鏈，例如隨著Intel與AMD傳輸介面進化，明年市場將推出DDR5、PCIe5.0、Thunderbolt 4與USB 4.0等新產品，預期將成為投資亮點。此外，第四季向來是消費旺季，傳產的紡織、製鞋、運動休閒等供應鏈有望持續受惠，加上部分中國非ESG企業受全球抵制，帶動的轉單效應對台股有正面幫助。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，短期觀察重點上，中國限電對於產業以及中國總經的影響。另外，疫情對於東南亞生產供應鏈的影響，以及歐美解封邁向復甦之路是否如預期，都是牽動接下來是場的關鍵因素。

安聯投信台股團隊指出，儘管市場雜音紛陳，但近期都有看到包括ASEC、 面板和ABF等好的機會浮現；另外受惠於特定產品或規格需求挹注，也讓ASEC、IP Service有利基可期。在傳產方面，中國限電導致當地聚氯乙烯樹脂(PVC)產能銳減，全球需求缺口則讓台廠PVC供應鏈有望受惠。

國際政經情勢方面，永豐投顧分析，美國QE縮減仍懸而未決，債務上限則卡在兩黨爭執，根據過去經驗，涉及黨爭容易曠日廢時，目前美股來到半年線支撐，若能夠守住則趨勢可保；若能進取季線，台股多頭才可出擊。中國方面，各省市9月底因為限排未達標，強力停產限電，而除了限排，還有煤炭價格高漲的因素；未來要完成年度目標，還有3個月可以調整，且冬季需要顧及民生供暖，官方動作應會調整，減少衝擊，須關注政策動向。

永豐投顧說，台股恐慌形成短線急殺，這次下探尚在發展中，美國或中國的事件尚未塵埃落定，建議先等待，不急於出手，「持股不殺低，也暫不出手」；本周指數區間看1萬6600點至1萬6900點。