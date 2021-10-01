外資賣超396.45億元 權值股成為提款機

台股今（1）日收16,570.89點，外資賣超396.45億元，權值股成為外資主力提款機，單日個股賣超最多為開發金，另外，晶圓代工雙雄、貨櫃股也難逃外資賣超。

台股開低走低，盤中一度下探至16,503.74點，終場收16,570.89點，下跌363.88點，本周指數下跌689.3點；三大法人賣超447.2億元，其中外資賣超396.45億元，投信買超18.27億元，自營商賣超（合計）69.01億元。

統計今日外資賣超前十大個股依序是開發金（2883）、中信金（2891）、長榮（2603）、國泰台灣5G+、聯電（2303）、鴻海（2317）、新光金（2888）、元大金（2885）、台積電（2330）、兆豐金（2886）；外資賣超前十大中金融股占5檔，電子股3檔，貨櫃股長榮遭外資賣超25,643張，台積電遭外資賣超13,363張，聯電則遭外資賣超19,939張。

安聯投信台股團隊表示，近期台股盤面波動幅度加大，一大關鍵理由是受到中國限電影響；由於中國政府限電政策作法讓外界措手不及，過去也沒有類似經驗，市場擔憂程度明顯升溫，另一方面，中國限電問題也讓當地部分區域的產業聚落受到衝擊。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在短期觀察重點上，中國限電對於產業以及中國總經的影響。另外，疫情對於東南亞生產供應鏈的影響，以及歐美解封邁向復甦之路是否如預期，都是牽動接下來是場的關鍵因素，需要持續關注。

廖哲宏表示，市場波動變大，但明年具利基的三大成長趨勢基本面等大方向仍未改變，市場波動時、選股為、伺機布局仍是較佳應對策略。