最高衝7%！三人氣ETF跌出超狂配息率

10月台股「高配息ETF」行情啟動，永豐投信公告，旗下人氣快速成長的永豐台灣ESG（00888）ETF首次配息評價的結果出爐，每單位擬配發0.432元，單次及年化配息率達2.78%和5.56%，另唯一追蹤台股大盤的永豐臺灣加權（006204）將配息5.3元，年化配息率6%。而先前第3季配息率衝破6%引發話題的群益道瓊美國地產（00714），也公布將配息0.376元，年化配息率更衝上7%。

永豐台灣ESG、永豐臺灣加權及群益道瓊美國地產，都訂10月19日除息，想參與領息，最晚應於18日收盤前買進。另外還有受益人已經超過47萬人，最受國人喜愛的高股息ETF-元大高股息（0056），預計下周公告配息，傳出預估配息率逾5%。

近期台股巨震，10月第一個交易日行情再見崩跌，投資人操作難度大增，但觀察ETF交易，除元大台灣50反1（00632R）外，0056爆出7.8萬張巨量，遠高於其他ETF，是原型ETF量能第一，凸顯國人下跌時更偏好承接有配息和殖利率支撐的標的。剛公布配息的永豐台灣ESG，1日也衝出近萬張熱量。

永豐台灣ESG今年3月才掛牌，挾國人對ESG、晶圓雙雄和季配息等題材的投資熱忱，ETF上市後人氣飛快成長，堪稱永豐投信最成功的ETF。該檔同時納入配息為選股條件，令投資人期待首次配息，今永豐投信公告該檔擬配發0.432元，收盤價算換單次配息率有2.78%，年化達到5.56%。

截至9月底，永豐台灣ESG有5,8萬名受益人，較掛牌時的9,000多人成長倍數，基金規模超過52億元。

永豐投信表示，永豐台灣ESG雖然是季配息，但因今年3月31日掛牌後，滿半年才配息，經歷了兩個季度，因此年化配息率並未將2.78%乘以四，而是乘以二。依掛牌日為基準，明年第2季也會進入第二年度配息。

永豐臺灣加權則是唯一追蹤台股大盤加權指數的ETF，迄今連十年配息，因台股高漲帶動ETF股價翻升，今年將配發5.3元，創下歷年最多。配息率在台股下跌影響，一口氣衝上6.02%。

至於群益道瓊美國地產，第3季決議配發長期累積的配息和資本利得，衝出6%的高配息率，此次評價該ETF帳上仍有可加發的配息和利得，因此連續二季大方配息，每單位將發放0.376元，1日收盤價換算的配息率超過7%。

群益投信表示，美國經濟續呈復甦狀態，明後年更將緊縮資金，逐步進入升息循環，房市受惠景氣擴張，REITs配息和價差機會都看好。到9月底為止，道瓊美國地產指數今年報酬率逾21%，優於標普500指數的15.9%。