台股重挫363.88點 三大法人賣超447.2億

台股今（1）日開低走低，盤中一度下探至16,503.74點，終場收16,570.89點，下跌363.88點，成交量3,396.28億元，本周指數下跌689.3點；三大法人賣超447.2億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超396.45億元，投信買超18.27億元，自營商賣超（合計）69.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超24.65億元，自營商（避險）賣超44.36億元。

台股今日以16,883點開低，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）全數收在跌停板，台積電（2330）收低以574元收盤，下跌6元，塑膠、造紙、紡織股等也拉回修正，台股指數再度下殺，終場收16,570.89點，跌幅2.15%。