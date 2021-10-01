台股重挫363點收16,570點 全周跌689點

台股今(1)日收盤下跌363.88點，以16,570.89點作收，成交量3,396.28億元；全周下跌689.3點，周K線拉出長黑。

美國電子期貨盤中重挫，亞洲主要股市也紛紛大跌；台股今日出現恐慌性賣壓，人氣指標的貨櫃三雄亮燈跌停，造成航運類股指數跌幅超過8%；先前強勢的塑膠、造紙及紡織類股亦拉回修正。電子股成交占比不及五成，半導體族群未能撐盤，包括台積電（2330）、聯電（2303）等走勢疲軟。

第一金投顧表示，近期變數除了中國恒大風暴、限電限產之外，美國亦有總體經濟面的不確定性，包含美國殖利率、債務上限，通膨較預期高且久等問題，指數預估偏空震盪。

第一金投顧說，但時序將進入10月，將陸續公告9月營收；下半年為電子旺季，部分 IC 設計仍受限於晶圓成本上升而有漲價空間，盤面亮點可留意低基期、營收亮眼、明年成長性明確的電子股，有拉回再擇機逢低布局。目前台股聚焦下半年電子旺季、2022 年持續成長趨勢，以及9月營收等基本面選股；近期陸續公告9月營收，可持續留意營收亮眼或創高的投資機會。