新股蜜月受考驗 永豐實承銷價保衛戰、八方回檔逾2成

台股近日殺盤重摔，連帶新股也沒有好臉色。本周三剛以每股52元掛牌上市的永豐實（6790）受大盤買氣氛圍不佳影響，今（1）日早盤低點來到52元，進行承銷價保衛戰。另外，掛牌不到一個月的八方雲集（2753）今日盤中再創掛牌以來新低價，來到135.5元，跌幅逾6%，如以上市首日的高點172元計，回檔幅度逾2成。

法人表示，近期市場氣氛低迷，股民搶搭新股列車，反而住進了套房。檢視這一波新股不少都有高知名度，在掛牌前的聲量就不小，也吸引不少投資人參與抽籤，但蜜月行情失色，中籤戶報酬率不如預期，很容易下車落跑，引發賣壓。

不過，從基本面來看，今年掛牌的新股仍有不少題材。以八方雲集例，第4季將開出新品牌，鎖定蔬食市場，仍是走庶民經濟路線。其次，今年併購的丹堤咖啡也將重新定位獲利模式，以新店型進行拓展，年底前也可望展現新樣貌。此外，八方雲集明年就要到美國開出首店，會是集結水餃、麵食、飲品、炸物的複合式餐飲，美國市場也已選定工廠廠址正著手進行建設。

永豐實也瞄準三大民生消費趨勢，疫後經濟、宅經濟、綠色經濟，推出高品質、高差異化的新品，可望為公司注入更多成長動能。

法人表示，永豐實是台灣家庭用紙領導品牌，也是穩健殖利率投資標的，近年來持續推出的「厚棒衛生紙」、「洗淨病毒洗衣精」與「五合一洗衣金球」等新品也都有不錯的銷售成績，顯示公司具有良好的研發能量。