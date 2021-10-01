瑞薩擴大外包 台積電、日月光進補

日本傳出，半導體大廠瑞薩（Renesas）2021年最新生產戰略，將增加晶片代工廠外包量，提高高階MCU產能50%；法人機構表示，瑞薩外包量增加，將有助台灣合作夥伴台積電（2330）、日月光投控（3711）營運表現，因此，維持台積電和日月光買進的投資建議。

法人機構表示，據日媒報導，瑞薩2021年最新生產戰略，將增加晶片代工廠外包生產量，提高高階MCU產能50%，月產量相當於4萬片約當8吋晶圓；另外亦藉由擴大內部設施和產線，使低階MCU產能提高約70%，亦即每月超過3萬片約當8吋晶圓。

瑞薩為全球汽車供應鏈的關鍵零組件廠商，今年3月位於茨城縣的那珂廠發生火災，使瑞薩自6月底以來，未滿足的汽車相關訂單增加約30%。

因此瑞薩積極提高產能，預計2021年將資本支出將超過800億日圓（7.15億美元），部分投入修復3月發生火災的那珂廠，另外，預定2022年資本支出為600億日圓，較瑞薩往年資本支出200億日圓左右大幅增加。

分析師表示，台積電早已與瑞薩簽署協議，擴大在微控制器Micro Controller Unit 合作，技術方面的合作為40nm以下嵌入式快閃記憶體eFlash的先進製程，生產應用於汽車及家電等消費性產品的微控制器。當時瑞薩面臨重整，因此在40nm以下並無自有產能，大都是由台積電支援，因此此次增加外包，台積電將持續受惠，而瑞薩後段封測廠主要合作的對象則以日月光為主。