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陸限電危機台股資金衝向太陽能股 多檔盤中飆漲停

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

中國大陸大限電影響層面持續擴大，反應在投資市場上，市場預期未來能源成本及價格都將持續上漲，全球整體大環境及市場需求將更有利太陽能產業發展，今（1）日在台股一度重挫逾270點中，太陽能獨強，盤中不僅相關個全面逆勢上漲，其中，包括茂迪（6244）、安集（6477）、新晶投控（3713）均一度攻上漲停板。

全球綠色能源發展也是近幾年全球產業布局的重點，國內太陽能業者表示，近二個月以來，全球原油、天燃氣及發電燃煤價格飆漲，原本就已對綠色能源的發展有利，而近日中國無預警的大限電，更是對各國加快且加深綠色能源政策推動有明顯的推波助瀾的效果，而綠色能源中太陽光電更是其中主要來源，因此，今日台股重挫中，市場資金積極轉進太陽能相關個股。

今日台股指數一度大跌逾270點，不過，太陽能全面逆勢大漲，其中，除了太陽能模組及電池廠茂迪、安集一度攻上漲停板之外，以電廠建置為主軸的新晶投控及太陽能網版廠倉和（6538）也都是一度漲停板表現，此外，包括聯合再生（3576）、元晶（6443）、國碩（2406）及達能（3686）等盤中漲幅也都在2%至5%之間，整體太陽能股在今日台股中呈現獨強表現。

此外國內太陽能業者認為，近三年來國內需求因政府積極推動綠色能源政策，內需已明顯大幅加溫，目前國內在地面型許多大型案場將在今年底、明年初陸續加入併聯，也有新的大型標案陸續投入，目前看來，後市太陽能發展相當樂觀，雖然今年有原物料上漲影響下游，不過，業者認為，長期來看仍無法改變全球積極發展太陽光電的能源趨勢。

太陽能產業 台股指數

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