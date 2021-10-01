雙利空打擊！外資示警台股恐再跌1,500點

中國大陸限電限工後，宣布調漲電價提高當地供應鏈營運壓力，里昂證券指出，大陸政策風險雖然暫未對台股帶來直接且巨大的衝擊，但風險解除的時間不明，加上美國將進入資金緊縮循環，不利新興股市評價，其原先對台股的獲利預測和16,000點目標指數恐有下修及測試疑慮，低檔預估15,200-15,500點，呼籲投資人轉進防禦類股。

里昂發布台股投資策略，重申對台股目標為16,000點，但美中雙重利空衝擊，近期不排除下探15,200-15,500點，以1日盤中約16,700點推算，行情最悲觀還要跌1,500點，將近9%的跌幅。

里昂推薦四檔防禦概念股，分別是鴻海（2317）、美利達（9914）、亞德客-KY（1590）及欣興（3037），鎖定營運上，較不受原物料高漲衝擊和大陸營運能源密集度偏低的公司，有機會抗跌。

里昂表示，美國緊縮長期寬鬆的貨幣政策，市場已經討論良久，但實際縮減購債和升息時，經驗顯示，投資人情緒容易受到干擾，台股在內的新興市場普遍有資金外流壓力，此時正逢中國實踐能耗雙控，目前限電限工的衝擊雖不大，但無法掌握解除的時機，台股近期恐易跌難漲，獲利有下修壓力。

里昂進一步表示，能耗雙控加速淘汰高耗能企業，但也將推高原料價格，增加下游供應商的成本壓力，而赴陸設廠的台商以製造業為大宗，包括CCL、汽車零組件和自動化組件等，都將面臨毛利侵蝕挑戰，呼籲投資人避開。

近期外資對台股賣多買少，里昂認為，這也是國際投資人對美國將收縮資金和大陸風險的重要反應，對照台股的融資餘額仍偏高，內資有被追繳和斷頭的壓力。目前台股本益比在近三年平均值之下的13.4倍，但若考量獲利下修隱憂，台股低點可能探15,200-15,500點，及早轉進防禦股為宜。