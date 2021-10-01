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台股盤中跌逾200點 一度跌至16,659點
10月第一個交易日，台股早盤開低走低，美股持續疲軟及國慶假期又將到來，投資人持股信心不足；大盤指數開低後，賣壓持續出籠，買盤接手意願不高，指數一度跌至16,659.78點，下跌275點。
台股今日各類股齊跌，日前強勢的塑膠及油電然氣類股也下挫，人氣指標的航運股同樣走跌；電子族群中的半導體族群亦走勢疲軟，台積電（2330）曾下跌至571元，下跌9元，亦拉低指數。
第一金投顧說，台股大盤震盪，偏多投資人宜選產業前景佳、營收展望優者逢低布局，景氣仍維持擴張階段下，盤勢在震盪後，仍可偏多看待；選股由業績成長強勁、具殖利率題材、報價上揚、進入旺季、低基期等個股較為適當，須嚴控持股水位與風險。
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