快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

中秋長假後 電動車、半導體ETF買盤增

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

中秋長假後台股盤勢大起大落，部分資金轉向原料物、農糧等概念股，不過，觀察近股ETF買盤動向，除高股息等價值型ETF上竄外，中信綠能及電動車站上成交量第四名，中信關鍵半導體、富邦台灣半導體亦於前十名，可見科技型ETF仍受市場關注。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳指出，根據CMoney統計近五年（2016年-2020年）台股在中秋後40個交易日，上漲機率高約六成，漲跌機率相對樂觀，而且第4季為傳統出口旺季，近10年第4季電子、金融、傳產三大板塊的上漲機率至少七成，並以電子、傳產漲勢相對強勁。台股近日點位已回到近一個月低點，建議投資人可逢低布局。

張士琳指出，第4季看好汽車產業後市，電動車受政策扶持，將成為車市成長的重要動能。歐盟對於碳排限制日益嚴苛，中國也推出新雙積分制，鼓勵車企加速投入新能源車生產，促使車廠將資源從傳統燃油車移轉到新能源車，今年上半年汽車產業供應鏈受疫情干擾，但新能源車的產量受影響程度相對傳統燃油車小，更可見車廠轉型的決心。隨第4季供應鏈受疫情干擾程度預計隨疫苗施打下降，產銷有望提速，電動車供應鏈後市看俏。

新能源車 電動車

延伸閱讀

Cupra Born電動車正式下線 強調SEAT汽車新時代的來臨

鴻海傳敲定收購俄亥俄州車廠 在美生產電動車第一步

福特啟用巨型電動車生產園區 擴大電動車發展布局

Lamborghini終於要做電動車了嗎？而且是GT跑車！

相關新聞

最高衝7%！三人氣ETF跌出超狂配息率

10月台股「高配息ETF」行情啟動，永豐投信公告，旗下人氣快速成長的永豐台灣ESG（00888）ETF首次配息評價的結果...

台股重挫363.88點 三大法人賣超447.2億

台股今（1）日開低走低，盤中一度下探至16,503.74點，終場收16,570.89點，下跌363.88點，成交量3,3...

貨櫃三雄成殺盤重心 長榮、陽明盤中一度跌停

台股今（1）日開低走低，盤中重挫逾300點，貨櫃三雄也成殺盤重心，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）同...

雙利空打擊！外資示警台股恐再跌1,500點

中國大陸限電限工後，宣布調漲電價提高當地供應鏈營運壓力，里昂證券指出，大陸政策風險雖然暫未對台股帶來直接且巨大的衝擊，但...

台股盤中跌逾200點 一度跌至16,659點

10月第一個交易日，台股早盤開低走低，美股持續疲軟及國慶假期又將到來，投資人持股信心不足；大盤指數開低後，賣壓持續出籠，...

台股重挫363點收16,570點 全周跌689點

台股今(1)日收盤下跌363.88點，以16,570.89點作收，成交量3,396.28億元；全周下跌689.3點，周K...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。