中秋長假後 電動車、半導體ETF買盤增

中秋長假後台股盤勢大起大落，部分資金轉向原料物、農糧等概念股，不過，觀察近股ETF買盤動向，除高股息等價值型ETF上竄外，中信綠能及電動車站上成交量第四名，中信關鍵半導體、富邦台灣半導體亦於前十名，可見科技型ETF仍受市場關注。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳指出，根據CMoney統計近五年（2016年-2020年）台股在中秋後40個交易日，上漲機率高約六成，漲跌機率相對樂觀，而且第4季為傳統出口旺季，近10年第4季電子、金融、傳產三大板塊的上漲機率至少七成，並以電子、傳產漲勢相對強勁。台股近日點位已回到近一個月低點，建議投資人可逢低布局。

張士琳指出，第4季看好汽車產業後市，電動車受政策扶持，將成為車市成長的重要動能。歐盟對於碳排限制日益嚴苛，中國也推出新雙積分制，鼓勵車企加速投入新能源車生產，促使車廠將資源從傳統燃油車移轉到新能源車，今年上半年汽車產業供應鏈受疫情干擾，但新能源車的產量受影響程度相對傳統燃油車小，更可見車廠轉型的決心。隨第4季供應鏈受疫情干擾程度預計隨疫苗施打下降，產銷有望提速，電動車供應鏈後市看俏。