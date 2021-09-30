聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股漲79點收16,934點 月、季線收黑

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

台股今（30）日，午盤過後買單進場拉高，帶動大盤一度漲逾百點，多方欲向上挑戰「萬七」大關，不過尾盤賣單調節台積電（2330），壓抑指數表現空間，終場以上漲79點，收在16,934點，成交量達2,694億元；月線下跌555點、季線下跌820點。

在國際股市方面，美股期貨盤走揚，亞洲股市漲跌互見，陸股、韓股、台股呈現走揚，日股小跌、港股跌近1%。

台股今日開高後震盪，早盤數度翻黑，一度跌破昨日低點，壓低至16,767點；盤中買單點火，拉抬晶圓雙雄、貨櫃三雄等，帶動台股由黑翻紅，終止日K連黑，指數站上16,900關卡。

盤面上，權值股尾盤普遍遭到賣單調節，台積電再度收下十字線，壓回平盤做收、鴻海（2317）收平盤、聯發科（2454）及台塑化（6505）紛紛下跌收跌、而聯電（2303）漲幅收斂至1.5%。

此外，類股呈現輪動，先前較強勢的塑化族群，今日遇到漲多獲利了結賣壓；資金轉向鋼鐵、運輸、紡織等類股。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股9月月線收黑K，展望10月行情，預期指數將呈現區間震盪，指數區間落在8月20日低點（16,248點）至17,600點區間，研判指數先下後上的機會相對高。

後續技術指標可以觀察台股量能變化，由於近期市場追價意願不大，導致台股成交量縮小，後續成交量能若能補量至3,500億元以上的攻擊量，搭配紅K棒，有利於後續表現。

延伸閱讀

股后信驊亮相 旭隼大黑馬

記憶體股指標南亞科基本面觸底 股價回升至月線上

台股大跌 半導體市值一天蒸發5,000億

股市大跌325點 外資賣355億 公股進場

相關新聞

台股震盪收漲79.31點 三大法人賣超67.01億

台股今（30）日開高震盪，盤中一度上漲逾百點，終場收16,934.77點，上漲79.31點，成交量2,694.58億元；...

恒大事件餘波未平「能耗雙控」衝擊又起 中國限電台股飛來黑天鵝？

「你停多久？」現在成了中國台商見面時帶著苦笑的問候語。中國強力執行「能耗雙控」的限電政策，一波接一波，8月底先是山東，9月初擴大到廣東等省...

台股漲79點收16,934點 月、季線收黑

台股今（30）日，午盤過後買單進場拉高，帶動大盤一度漲逾百點，多方欲向上挑戰「萬七」大關，不過尾盤賣單調節台積電（233...

中國限電衝擊鋼鐵、航運 謝金河：習近平在給全世界出考題

這一陣子以來，全球股市可以用「一波未平、一波又起」來形容，中國國家主席不斷地給全世界出題目，這兩天震撼全球的是能耗雙控政策...

能耗雙控 選股新觀點

還是中國惹的禍！繼恆大系可能出事、地產股大跌後，又傳來能耗雙控，幾乎一半的省份無法正常供電，影響到全球供應鏈，對於年底購物旺季等於提前打了問號，轉成輸出通膨，電子及運動供應鏈影響較大。

中國共同富裕政策下 越概股Q4優先布局？

大陸能耗雙控無預警通知斷電，讓市場一陣驚慌，PCB、被動元件和部分的NB廠直接受衝擊，不過業者大多已緊急調度其他廠區支援，並利用之前庫存來因應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。