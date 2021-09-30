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台股漲79點收16,934點 月、季線收黑
台股今（30）日，午盤過後買單進場拉高，帶動大盤一度漲逾百點，多方欲向上挑戰「萬七」大關，不過尾盤賣單調節台積電（2330），壓抑指數表現空間，終場以上漲79點，收在16,934點，成交量達2,694億元；月線下跌555點、季線下跌820點。
在國際股市方面，美股期貨盤走揚，亞洲股市漲跌互見，陸股、韓股、台股呈現走揚，日股小跌、港股跌近1%。
台股今日開高後震盪，早盤數度翻黑，一度跌破昨日低點，壓低至16,767點；盤中買單點火，拉抬晶圓雙雄、貨櫃三雄等，帶動台股由黑翻紅，終止日K連黑，指數站上16,900關卡。
盤面上，權值股尾盤普遍遭到賣單調節，台積電再度收下十字線，壓回平盤做收、鴻海（2317）收平盤、聯發科（2454）及台塑化（6505）紛紛下跌收跌、而聯電（2303）漲幅收斂至1.5%。
此外，類股呈現輪動，先前較強勢的塑化族群，今日遇到漲多獲利了結賣壓；資金轉向鋼鐵、運輸、紡織等類股。
第一金投顧董事長陳奕光指出，台股9月月線收黑K，展望10月行情，預期指數將呈現區間震盪，指數區間落在8月20日低點（16,248點）至17,600點區間，研判指數先下後上的機會相對高。
後續技術指標可以觀察台股量能變化，由於近期市場追價意願不大，導致台股成交量縮小，後續成交量能若能補量至3,500億元以上的攻擊量，搭配紅K棒，有利於後續表現。
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