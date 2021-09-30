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iPhone 13需求強 外資看好供應鏈喊買鴻海、台達電

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

不少果粉預計趁周年慶入手iPhone 13新機，售價32,900元起。圖／新光三越提供
不少果粉預計趁周年慶入手iPhone 13新機，售價32,900元起。圖／新光三越提供

蘋果iPhone13系列銷售熱，美系外資最新報告表示，消費者買新機的交貨期拉長到近一個月的時間，在中國及美國市場甚至可能要等超過一個月，看好供應鏈廠商將受惠，推升11月、12月的業績表現，預估動能可延續到明年第1季，點名買進鴻海（2317）、台達電（2308），目標價分別達150元、355元。

美系外資認為，iPhone 13將是近年來消費者購買後等待時間最久的機型，主要是因為供應鏈緊俏，加上買氣需求強勁所造成，以目前全球交期來看，iPhone13 Pro Max、Pro全球交期分別為16~28天、15~27 天，較去年iPhone 12 Pro Max、Pro的11~22天、18~24天更久；iPhone 13、13 mini的全球交期則分別是10~14、11~14天。

美系外資指出，由於中國市場售價較以往便宜約300~800元人民幣，加上零組件缺貨及勞工問題等造成交期拉長，預估中國市場的到貨時間將超過1個月，另外，iPhone主力市場的美國，預估也要1個以上時間才會到貨。

美系外資看好在iPhone13系列買氣需求優於預期的情況下，相關供應鏈的營運將有表現，預估今年11月、12月業績可望成長，動能將可望持續到明年第1季，受惠於產能利用率的提升，營運可望淡季不淡，點名看好鴻海、台達電，同步給予買進評等。

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