記憶體股指標南亞科基本面觸底 股價回升至月線上

台股指數近期修正，不過記憶體族群在現貨價格趨緩時，股價早在4、5月就見高點，股價普遍修正已達一季以上，在股價反應後市記憶體市況趨緩，甚至價格出現小幅修正之後，記憶體指標股南亞科（2408）近日領先回升，股價領先大盤重新站回月線之上。

台股記憶體股今年上半年仍受惠下游需求強勁且出貨價格上漲，不過，進入第2季之後，雖然記憶體合約價仍維持漲勢，但5月之後現貨價格出現震盪、小幅修正的情況，也使得記憶體股早已領先大盤及多數電子族群進入股價修正。

其中，南亞科股價在63至65元之間築底約一個半月，市場分析師表示，南亞科股價已大致反應漲價效應趨緩及外資機構對第四季看保守的情況，股價領先修正下，近日也南亞科股價也出現率先反彈走勢。

南亞科股價近日緩走脫離底部，今日盤中股價高點來到68.3元，不僅是波段新高，並重新站回月線關卡之上，同時也逼近前波高點68.5元，後市有機會挑戰70元關卡。

在籌碼面上，至昨（29）日為止，外資已連續買超該股五個交易日，累計共買超南亞科22,639張，推升南亞科股價重回月線之上。