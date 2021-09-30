聽新聞
test
0:00 / 0:00

記憶體股指標南亞科基本面觸底 股價回升至月線上

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
記憶體示意圖。報系資料照
記憶體示意圖。報系資料照

台股指數近期修正，不過記憶體族群在現貨價格趨緩時，股價早在4、5月就見高點，股價普遍修正已達一季以上，在股價反應後市記憶體市況趨緩，甚至價格出現小幅修正之後，記憶體指標股南亞科（2408）近日領先回升，股價領先大盤重新站回月線之上。

台股記憶體股今年上半年仍受惠下游需求強勁且出貨價格上漲，不過，進入第2季之後，雖然記憶體合約價仍維持漲勢，但5月之後現貨價格出現震盪、小幅修正的情況，也使得記憶體股早已領先大盤及多數電子族群進入股價修正。

其中，南亞科股價在63至65元之間築底約一個半月，市場分析師表示，南亞科股價已大致反應漲價效應趨緩及外資機構對第四季看保守的情況，股價領先修正下，近日也南亞科股價也出現率先反彈走勢。

南亞科股價近日緩走脫離底部，今日盤中股價高點來到68.3元，不僅是波段新高，並重新站回月線關卡之上，同時也逼近前波高點68.5元，後市有機會挑戰70元關卡。

在籌碼面上，至昨（29）日為止，外資已連續買超該股五個交易日，累計共買超南亞科22,639張，推升南亞科股價重回月線之上。

延伸閱讀

美光示警 PC鏈籠罩陰霾

台股主動基金 勝算大

期貨商論壇／碩禾期 逢回進場

台股失守17000點關卡 法人：短線將呈區間整理

相關新聞

台股震盪收漲79.31點 三大法人賣超67.01億

台股今（30）日開高震盪，盤中一度上漲逾百點，終場收16,934.77點，上漲79.31點，成交量2,694.58億元；...

恒大事件餘波未平「能耗雙控」衝擊又起 中國限電台股飛來黑天鵝？

「你停多久？」現在成了中國台商見面時帶著苦笑的問候語。中國強力執行「能耗雙控」的限電政策，一波接一波，8月底先是山東，9月初擴大到廣東等省...

台股漲79點收16,934點 月、季線收黑

台股今（30）日，午盤過後買單進場拉高，帶動大盤一度漲逾百點，多方欲向上挑戰「萬七」大關，不過尾盤賣單調節台積電（233...

中國限電衝擊鋼鐵、航運 謝金河：習近平在給全世界出考題

這一陣子以來，全球股市可以用「一波未平、一波又起」來形容，中國國家主席不斷地給全世界出題目，這兩天震撼全球的是能耗雙控政策...

能耗雙控 選股新觀點

還是中國惹的禍！繼恆大系可能出事、地產股大跌後，又傳來能耗雙控，幾乎一半的省份無法正常供電，影響到全球供應鏈，對於年底購物旺季等於提前打了問號，轉成輸出通膨，電子及運動供應鏈影響較大。

中國共同富裕政策下 越概股Q4優先布局？

大陸能耗雙控無預警通知斷電，讓市場一陣驚慌，PCB、被動元件和部分的NB廠直接受衝擊，不過業者大多已緊急調度其他廠區支援，並利用之前庫存來因應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。