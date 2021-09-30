富邦證券 獲今周刊財富管理評鑑七項大獎

長期以來秉持誠信原則經營客戶關係的富邦證券，在面對近年股優於債的全球金融情勢中，始終以客戶需求角度出發，展現強大的商品擘劃能力，提供適切的財管服務。日前即於2021今周刊財富管理評鑑獲得最佳財富管理券商獎特優、最佳財富增值獎第一名、最佳財富管理形象獎第二名、最佳業務員團隊獎第二名、最佳信任獎第二名、最佳行銷創新獎第二名、最佳客戶滿意度獎第三名等七大獎肯定。

富邦證券表示，面對新冠疫情所帶來的衝擊與變化，富邦證券提出三大主軸，持續在客戶財富增值、提供零接觸服務及因應年輕客戶崛起上而努力，並在安心風控、銀髮保障與ESG永續發展等三大機制上給予客戶最佳的財富保障。此次再度榮獲今周刊財富管理評鑑的最佳財富管理券商獎特優殊榮，非常感謝投資人的肯定與評審的青睞，但獲獎是肯定也是責任，富邦證券將持續進步，讓財管服務再升級。

回顧2020年，對於美國利率走高的預期，過去報酬亮眼的海外債開始由多翻空，富邦證券主動提醒海外債落袋為安策略。全球2020下半年金融情勢轉為股優於債，富邦證券以大數據精準服務，提供不同風險屬性投資人最適資產配置建議。

富邦證券表示，過去，富邦證券投資人持有債券型基金的比重高達60%，今年則是股票型基金60%、平衡型基金20%、債券型基金更是降到了20%。看準金融趨勢，成功引領投資人穩中求勝，這也是富邦證券能夠協助客戶財富增值的主因。

在疫情下，零接觸服務已成為新常態，富邦證券為了保障客戶健康安全，領先同業停止現場開戶服務，鼓勵客戶運用24小時不打烊的線上服務，並不斷透過UI/UX進行下單介面及功能優化，目前無論現貨或是財管商品，客戶均可透過手機下單，使得疫情衝擊相對影響不大，更推動行動下單服務，目前行動下單比率已占整體電子交易逾51%，居同業領先地位。

此外，因應疫情造成市場較為波動，如何取得第一手資訊，謹慎配置資產更顯重要，為使服務不打折，富邦證券也舉辦近百場線上客說會，讓客戶在家能夠能即時掌握市場趨勢脈動，與實體客說會相比線上客說會參與熱度有增無減。

2020年下半年起資本市場熱絡，帶動不少年輕族群紛紛加入證券投資市場，富邦證券除了提供年輕人較為熟捻的線上開戶與投資平台界面外，更啟用智能客服讓新興投資人在24小時均能取得問題解答，其服務量能更達人工的3倍以上。此外考量全民理財新時代來臨，富邦證券持續推廣透過定期定額方式參與資本市場，除了精選台股、ETF等共92檔投資標的，更提供最低金額只要1,000元的低投資門檻，讓年輕世代可以視資金情況彈性加碼，截至今年上半年定期定額扣款金額已較去年大幅成長64.7%，可見富邦證券已逐漸實現普惠金融的願景。

富邦證券說，以客戶優先的富邦證券與投資大眾建立長期密切關係，在經營財富管理業務上，強調穩中求盈，不斷透過專業職能，進行金融商品嚴選、掌握市場投資脈動、提供良好數位體驗及安心風控，都能環環相扣創造正向循環，為客戶的投資風險把關，就像富邦證券的品牌標語「正向力量 開創價值」一般為每位客戶開創財富管理的新價值，成就未來。