聽新聞
test
0:00 / 0:00

法人齊買！面板股開高撐盤 群創成交量居冠

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
面板股成盤面多頭指標。（本報系資料庫）
面板股成盤面多頭指標。（本報系資料庫）

台股今（30）日開高，在三大法人齊買下，面板股成盤面多頭指標，早盤同步開高，漲幅一度都超過1%，但早盤漲幅略有縮小，群創（3481）早盤成交量高居個股之冠，友達（2409）也擠到第三大成交量個股。

外資昨日賣超台股，但群創則是昨日外資買超個股第一名，單日買超28,006張，投信也買超15,163張，連七買，自營商買超2,056張，合計三大法人買超45,225張。

群創今日以17.5元開高，一度拉升至17.8元，早盤開盤不到30分鐘成交量逾7.1萬張，居個股成交量冠軍。

友達昨日也獲外資買超7,093張，連四買，投信買超9,884張，連六買，自營商買超3,263張，合計三大法人買超20,240張；友達早盤以18.4元開高，一度拉升至18.65元，盤中漲幅1.1%。

彩晶（6116）昨日獲外資買超4,102張，早盤以15.45元開高，一度拉升至15.7元，盤中漲幅1.63%。

延伸閱讀

台股主動基金 勝算大

外資賣超台股逾354億元 調節晶圓雙雄最多

外資賣超354.56億元 晶圓代工雙雄成提款機

成大醫學院與群創成立醫學影像中心 開發「虛擬大體」

相關新聞

台股震盪收漲79.31點 三大法人賣超67.01億

台股今（30）日開高震盪，盤中一度上漲逾百點，終場收16,934.77點，上漲79.31點，成交量2,694.58億元；...

恒大事件餘波未平「能耗雙控」衝擊又起 中國限電台股飛來黑天鵝？

「你停多久？」現在成了中國台商見面時帶著苦笑的問候語。中國強力執行「能耗雙控」的限電政策，一波接一波，8月底先是山東，9月初擴大到廣東等省...

台股漲79點收16,934點 月、季線收黑

台股今（30）日，午盤過後買單進場拉高，帶動大盤一度漲逾百點，多方欲向上挑戰「萬七」大關，不過尾盤賣單調節台積電（233...

中國限電衝擊鋼鐵、航運 謝金河：習近平在給全世界出考題

這一陣子以來，全球股市可以用「一波未平、一波又起」來形容，中國國家主席不斷地給全世界出題目，這兩天震撼全球的是能耗雙控政策...

能耗雙控 選股新觀點

還是中國惹的禍！繼恆大系可能出事、地產股大跌後，又傳來能耗雙控，幾乎一半的省份無法正常供電，影響到全球供應鏈，對於年底購物旺季等於提前打了問號，轉成輸出通膨，電子及運動供應鏈影響較大。

中國共同富裕政策下 越概股Q4優先布局？

大陸能耗雙控無預警通知斷電，讓市場一陣驚慌，PCB、被動元件和部分的NB廠直接受衝擊，不過業者大多已緊急調度其他廠區支援，並利用之前庫存來因應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。