法人齊買！面板股開高撐盤 群創成交量居冠

台股今（30）日開高，在三大法人齊買下，面板股成盤面多頭指標，早盤同步開高，漲幅一度都超過1%，但早盤漲幅略有縮小，群創（3481）早盤成交量高居個股之冠，友達（2409）也擠到第三大成交量個股。

外資昨日賣超台股，但群創則是昨日外資買超個股第一名，單日買超28,006張，投信也買超15,163張，連七買，自營商買超2,056張，合計三大法人買超45,225張。

群創今日以17.5元開高，一度拉升至17.8元，早盤開盤不到30分鐘成交量逾7.1萬張，居個股成交量冠軍。

友達昨日也獲外資買超7,093張，連四買，投信買超9,884張，連六買，自營商買超3,263張，合計三大法人買超20,240張；友達早盤以18.4元開高，一度拉升至18.65元，盤中漲幅1.1%。

彩晶（6116）昨日獲外資買超4,102張，早盤以15.45元開高，一度拉升至15.7元，盤中漲幅1.63%。