台股開盤上漲31點 台積電開出平盤

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照

台股今(30)日開盤上漲31.11點，開盤指數16,886.57點；台積電（2330）開出平盤價580元。

群益投顧表示，中國大陸能耗雙控政策影響力持續、美元強勢造成新台幣貶至一個月低點，台積電、電子指數率先跌破中秋後恒大事件低點，壓垮市場多方信心。周三加權指數收16,855點、盤中創本波拉回新低16801點，線要盡快站回16,900點以上，避免日K正式脫離區間下緣。

群益投顧說，外在利空衝擊下，台股信心危機，若短線加指數16,900點站不回，中長線操作宜保守、降低部位；盤中留意新台幣匯率走勢。今天為季底最後日，早盤如果強勢有搶反彈機會，短線操作以電子股的伺服器、IP、Type-C及傳產的塑化、集團股為主要觀察對象。

周三(29日) 美股受到通膨危機、恒大違約風暴、美國債務上限問題影響，美元延續漲勢，科技股再度陷入困境，使得美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-1.53%至+0.26%，費半指數表現相對弱勢；台積電ADR下跌0.25%，聯電（2303）ADR下跌1.82%。

延伸閱讀

台股大跌 半導體市值一天蒸發5,000億

台積零股熱 小戶大跌大買

股市大跌325點 外資賣355億 公股進場

台股主動基金 勝算大

相關新聞

台股震盪收漲79.31點 三大法人賣超67.01億

台股今（30）日開高震盪，盤中一度上漲逾百點，終場收16,934.77點，上漲79.31點，成交量2,694.58億元；...

恒大事件餘波未平「能耗雙控」衝擊又起 中國限電台股飛來黑天鵝？

「你停多久？」現在成了中國台商見面時帶著苦笑的問候語。中國強力執行「能耗雙控」的限電政策，一波接一波，8月底先是山東，9月初擴大到廣東等省...

台股漲79點收16,934點 月、季線收黑

台股今（30）日，午盤過後買單進場拉高，帶動大盤一度漲逾百點，多方欲向上挑戰「萬七」大關，不過尾盤賣單調節台積電（233...

中國限電衝擊鋼鐵、航運 謝金河：習近平在給全世界出考題

這一陣子以來，全球股市可以用「一波未平、一波又起」來形容，中國國家主席不斷地給全世界出題目，這兩天震撼全球的是能耗雙控政策...

能耗雙控 選股新觀點

還是中國惹的禍！繼恆大系可能出事、地產股大跌後，又傳來能耗雙控，幾乎一半的省份無法正常供電，影響到全球供應鏈，對於年底購物旺季等於提前打了問號，轉成輸出通膨，電子及運動供應鏈影響較大。

中國共同富裕政策下 越概股Q4優先布局？

大陸能耗雙控無預警通知斷電，讓市場一陣驚慌，PCB、被動元件和部分的NB廠直接受衝擊，不過業者大多已緊急調度其他廠區支援，並利用之前庫存來因應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。