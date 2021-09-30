台股開盤上漲31點 台積電開出平盤

台股今(30)日開盤上漲31.11點，開盤指數16,886.57點；台積電（2330）開出平盤價580元。

群益投顧表示，中國大陸能耗雙控政策影響力持續、美元強勢造成新台幣貶至一個月低點，台積電、電子指數率先跌破中秋後恒大事件低點，壓垮市場多方信心。周三加權指數收16,855點、盤中創本波拉回新低16801點，線要盡快站回16,900點以上，避免日K正式脫離區間下緣。

群益投顧說，外在利空衝擊下，台股信心危機，若短線加指數16,900點站不回，中長線操作宜保守、降低部位；盤中留意新台幣匯率走勢。今天為季底最後日，早盤如果強勢有搶反彈機會，短線操作以電子股的伺服器、IP、Type-C及傳產的塑化、集團股為主要觀察對象。

周三(29日) 美股受到通膨危機、恒大違約風暴、美國債務上限問題影響，美元延續漲勢，科技股再度陷入困境，使得美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-1.53%至+0.26%，費半指數表現相對弱勢；台積電ADR下跌0.25%，聯電（2303）ADR下跌1.82%。