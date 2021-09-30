味王等8上市公司 10月於證交所舉辦法說會

10月預計共有味王（1203）8家上市公司假證交所場地自行辦理法人說明會，上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢。

證交所說，這系列法說會地點在台北市信義區信義路五段7號1樓證券交易所資訊展示中心，各場次如下：

一、10月5日 味王14:00~15:30、弘裕（1474）15:30~17:00

二、10月6日 偉聯（9912）14:00~15:30

三、10月14日 新海（9926）14:00~15:30

四、10月20日 台榮（1220）14:00~15:30

五、10月26日 南染（1410）14:00~15:30

六、10月29日 中再保14:00~15:30、大台北（9908）15:30~17:00

台灣證交所表示，因疫情尚未明朗，建議仍可透過網路轉播同步收看(https://webpro.twse.com.tw)。參與法人說明會前，請至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息(https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList)。

證交所為提升上市公司財務、業務資訊透明度,並增加投資人獲取企業訊息的管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外；並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

經統計2021年迄目前為止,國內上市公司總計已辦理1,647場法人說明會。證交易所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另亦鼓勵受邀參加法人說明會的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中，詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。